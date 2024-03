Mii de români din toată țara au fost înșelați, după ce au cumpărat produse din cadrul campaniei promoționale din magazinele Mobexpert, ce aparțin omului de afaceri Dan Șucu. În urma anchetei jurnalistice marca Realitatea Plus, de frica sancțiunilor, au fost puse toate etichetele conforme, cu prețul corespunzător. În acest caz, ANPC va desfășura controale în toate locațiile companiei. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la conducere, însă până în acest moment aceștia nu am primit răspuns.