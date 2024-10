"Am venit sa cerem stramutarea procesului la alta curte de apel pentru ca avem suspiciuni rezonabile ca dreptul la aparare este foarte viciat.



Daca se va accepta stramutarea dosarului la alta curte de apel, din alta parte decat in Bucuresti, vom face si acest lucru, adica vom cere rejudecarea dosarului sa se intoarca la tribunal pentru o judecata dreapta.



Situatia companiei Sanimed e extrem de dificila. Incepand de azi vom scoate catre publicul roman actiuni la vanzare pentru a capitaliza compania.

Toate aceste probleme pe care eu le-a creat sistemul paralel si faptul ca in acest moment ei sunt atat de deranjati de faptul ca am facut acest denunt, prin care am aratat intregii tari ca acesti oameni fac de peste 15 ani grave imixtiuni in Justitie, consider ca razbunarea lor in curand va fi drastica si ma astept la orice este - din punctul lor de vedere - posibil sa mi se intample atat mie, cat si activitatii companiei mele si angajatilor mei", a declarat omul de afaceri Catalin Hideg, denuntatorul principal al generalilor Coldea-Dumbrava.