Actualul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, de la USR-PLUS, a anunțat luni lansarea licitației pentru modernizarea DN71, între Târgoviște și Sinaia.

„Pe acest sector de 58 de kilometri vor fi construite 14 poduri noi, scrie Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook:

Am lansat licitația pentru modernizarea DN71 TÂRGOVIȘTE - SINAIA. Acest sector al drumului național are o lungime de 58,8 km, iar proiectul presupune construirea a 14 poduri noi și reabilitarea altor 8. În plus, modernizarea include 2 noi pasaje și 2 parcări de scurtă durată.