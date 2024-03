Medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut, miercuri, primul său discurs în calitate de candidat comun al Coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, în cadrul scrutinului pentru alegerile locale din 2024.

"Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana azi nu am avut o cariera politica. Azi, alianta celor mai mari partide din Romania - PSD si PNL - scoate un produs, daca il putem numi asa, candidatul comun la Capitala.

Pana acum, noi am vorbit despre lucruri care ar putea fi schimbate, astfel ca la un anumit moment am ajuns la o convergenta a unor idei si planuri care au dus la un plan unic pentru Capitala, pentru viitor.

Va veti intreba de ce un doctor, fie el profesor univeristar, fie el decan, a ales sa candideze? Eu cu echipa mea cam pentru 4000 de oameni gasim solutii.

1000 de tineri care spera sa fie medici scolim an de an. Mare parte din ei sunt cetateni ai Capitalei, sunt bucuresteni. Si cei care invata, si cei care isi cauta solutii legate de sanatate m-au dus la concluzia ca sanatate merge dincolo de asta. Sanatatea insemana sanatatea unui aer curat, a unui transport eficient, a unei infrastructuri eficiente”, a spus medicul Cătălin Cîrstoiu în deschiderea discursului său.

În cadrul discursului, Cîrstoiu a făcut aluzii fine la unul dintre contracandidații săi, spunând că un primar „nu trebuie sa numere steaguri, copaci sau sa care o roaba”.

„Asta cred eu ca inseamna dincolo de portile un ui spital sau de portile educationale ale unuei facultati - te ocupa de sanatatea unui oras.

Bucurestiul este un proiect unic. Cine ar putea sa vorbi mai bine despre urbanism decat un arhitec? Dar despre sanatate decat un medic?

Primarul general nu trebuie sa numere steaguri, copaci sau sa care o roaba. Trebuie sa se asigure ca are institutii care fac asta. Trebuie sa poata sa reprezinte cu eleganta, cu abnegatie fata de cetateni acest oras.

Poate ca una dintre obligatiile fata de pacientii mei a fost sa asigur tratamentul pentru boli grave - cancer. Si asta am facut. Uitandu-ma la acest oras, am vazut ca probabil, prin diverese elemente de diagnostic, are aceeasi boala.

Si acum sa va fac o marturisire personala. In fata dvs aveti un supravietuitor al acestei boli. Impreuna vom invinge un oras bolnav si il vom face sanatos. Asta am facut toata viata", a transmis medicul Cirstoiu, in primul sau discurs in calitatea de candidat al Coalitiei la Primaria Capitalei.

Candidatul coaliției pentru Primăria Capitalei a lansat, în cadrul discuției cu jurnaliștii, și o serie de săgeți la adresa europarlamentarului Rareș Bogdan:

„Dacă aș fi un candidat de sacrificiu, cinstit v-aș spune astăzi să-l întrebați pe Rareș că el știe mai bine cum e cu anatomia. Eu cred că e destul de bine, pus pe picioare, a avut o durere la coloană, dar ne-am revenit. Discutând despre niște posibilități, părerea mea este că a mă considera pe mine un candidat de sacrificiu e ca și cum nu m-ați cunoaște. A mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

