"Este o lipsă de respect pentru națiune. E o umilință pe care noi nu o merităm. Am iubit Austria și o iubim, ne-am cheltuit banii acolo, am făcut petreceri acolo, cumpărături, încă mai sunt români în Austria și se bucură de o țară frumoasă dar nu e normal să nu fim primiți alături de Austria, din moment ce noi investim. Și companiile sunt surse prin care ei ne "mulg". Să fim într-o Europa liberă. România contează în spațiul Schengen.

Suntem în timp de război, e bună România să se "certe" cu rușii, dar să fie alături de ceilalți nu e bună. Eu am să semnez această petiție. Am conturi în băncile austriece, alimentez din păcate la aceste stații de benzină pentru că nu am considerat până de curând că trebuie să fac altfel. Voi lua poziție. Până acum am considerat-o o țară prietenă", a declarat Cătălin Botezatu la Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS a inițiat o petiție privind naționalizarea. Am creat și un mail, vrempetrominapoi@realitatea.net, unde oamenii pot să ne scrie de ce susțin demersul nostru”, a precizat Alexandra Păcuraru, realizatoarea emisiunii ”România Suverană”.

Românii pot semna pe petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi.