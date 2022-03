“Am luat notă de afirmațiile false ale Rusiei despre presupusele laboratoare de arme biologice din SUA și de dezvoltarea unor arme chimice în Ucraina. Am văzut, de asemenea, oficiali chinezi făcând ecou aceste teorii a conspirației. Acest lucru este absurd. Este genul de operațiune de dezinformare pe care am văzut-o în mod repetat de la ruși de-a lungul anilor în Ucraina și în alte țări, acuzații care au fost dezmințite de realitate și sunt un exemplu al tipurilor de false pretexte despre care noi am avertizat că vor fi inventate de ruși.

Statele Unite respectă pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Convenției privind armele chimice și Convenția privind armele biologice și nu dezvoltă, nici nu dețin astfel de arme nicăieri.

Rusia este cea care are un istoric lung și bine documentat în utilizarea armelor chimice, inclusiv în tentativele de asasinare și otrăvire a dușmanilor politici ai lui Putin, așa cum s-a întâmplat în cazul Alexei Navalnîi. Rusia este cea care continuă să sprijine regimul Assad din Siria, care a folosit în mod repetat arme chimice. Rusia este cea care menține de mult timp un program de arme biologice, încălcând dreptul internațional.

De asemenea, Rusia are un istoric în a acuza Occidentul de încălcări pe care Rusia însăși le comite. În decembrie, Rusia a acuzat în mod fals SUA că a desfășurat arme chimice în Ucraina. Toate acestea sunt un truc evident al Rusiei pentru a încerca să-și justifice atacul premeditat, neprovocat și nejustificat asupra Ucrainei.

Acum că Rusia a făcut aceste afirmații false, iar China, aparent, susține această propagandă, ar trebui să fim cu toții atenți în privința unei eventuale folosiri a armelor chimice sau biologice de către Rusia în Ucraina sau a creării unei operațiuni sub steag fals pentru folosirea acestora. Este un model clar.“, se arată în textul postat pe Twitter.