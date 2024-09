Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii militari care au studiat evenimentele din decembrie 1989 "urmare a probatoriului administrat există o mai bună înțelegere a diversiunii radio-electronice. Au fost realizate progrese notabile pentru înțelegerea fenomenului diversionist (unic în istoria României prin complexitate și anvergură) atât sub aspectul mecanismelor concrete de acțiune cât și din perspectiva persoanelor ce au dirijat acest fenomen. Este de așteptat ca viitoarele cercetări să aducă lămuriri privind autorii diversiunii și eventualele complicități în realizarea acesteia", potrivit Realitatea Plus.

Pentru serviciile aduse de Ioan Geoană în decembrie 1989, Mircea Geoană a fost băgat de Iliescu în MAE

Această concluzie apare în memoriile scrise de către fostul consilier prezidențiale Eugen Mihăescu. El a povestit despre cum a ajuns Geoană de la un simplu cavaler al fluierului la vârful diplomației românești. Din sfera ariviștilor din lumea diplomației, autorul rememorează câteva fragmente despre cum a ajuns inginerul Mircea Geoană în numai câțiva ani la cel mai râvnit post din Ministerul de Externe, ambasador în Statele Unite ale Americii. El povestește că Mircea Geoană și-a început cariera ca referent încă din primele zile ale instalării lui Iliescu în fruntea statului. Cariera politică fulminantă a lui Mircea Geoană este văzută și din perspectiva legăturilor de afaceri dintre fostul ambasador al Statelor Unite la București, Alfred Moses.

Mircea Geoană, ambasador al României în Statele Unite, 1999 (sursă foto - Agenda Zilei/Ziare Arcanum)

"Totul a devenit și mai clar câteva luni mai târziu, în 1996, când am intrat în librăria mea favorită din New York, Rizzoli’s. (...) Am răsfoit cartea intitulată „The Making of a jew (Cum se face un evreu)” și am descoperit că are un capitol dedicat României. Nu era prea mare așa că l-am citit pe loc. Autorul povestea că, pe la începutul anilor ‘70, în calitate de președinte al Congresului Mondial Evreiesc, însoțit de Lawrence Eagleburger, pe atunci la Departamentul de Stat, și de avocatul Alfred Moses (viitor ambasador al SUA în România -n.red.), a făcut o vizită la București. Intenționa să negocieze cu Ceaușescu emigrația evreiască. (...) Tiranul a primit delegația și i-a explicat că România a făcut mari cheltuieli cu evreii, mai ales cu cei care și-au făcut gratuit studiile superioare. Organizațiile evreiești erau însă gata să plătească și cei trei aveau împuternicirea să negocieze prețurile. Când a venit vorba de „mercurial”, Ceaușescu s-a eschivat și le-a spus vizitatorilor săi că deleagă pe altcineva să poarte discuțiile despre bani. Bronfman îl numește pe trimisul lui Ceaușescu „The General”, pentru că avea un nume greu de pronunțat, dar care semăna cu acest cuvânt rostit în limba engleză. Sunt convins că generalul Geoană, căci despre el este vorba, primitor ca orice român, mai ales când are voie de la stăpânire, i-a invitat pe emisarii evreilor acasă, la masă și acolo, n-am nicio îndoială, l-au cunoscut pe adolescentul Mircea. Și uite cum hazardul aduce răspunsuri la toate misterele: cariera politică fulminantă a acestui tânăr insipid, dar și legăturile de afaceri dintre ambasadorul Statelor Unite la București, domnul Alfred Moses, și familia ambasadorului Geoană, a scris în memorii Eugen Mihăescu.

Un istoric confirmă rolul lui Ioan Geoană în evenimentele din decembrie1989 și legăturile cu Iliescu

Istoricul Corvin Lupu confirmă rolul lui Ioan Geoană din 1989 și legăturile păstrate cu regimul lui Ion Iliescu.

„Tot de Securitate aparținea și domnul General Ioan Geoană, care apoi a fost transferat la apărarea civilă și a fost șeful apărării. Tatăl lui Mircea Geoană a fost cel care a închis ușa pe dinăuntru de la buncărul de la sediul CC-ului, unde era postul de comandă al Comandantului Suprem. Avea legături cu toată țara, cu toată armata. Dacă intra Ceaușescu acolo, era nenorocire pentru complotiști. Generalul Geoană și-a făcut datoria și fiul său a fost recompensat. Ambasador la Washington, nu în Bulgaria. Domnul Mircea Geoană nu putea fi președinte pentru că noi suntem în NATO, iar serviciile noastre fac parte din comunitatea informativă a NATO, iar domnul Geoană a făcut parte din ecuația sovietică a loviturii de stat”, a declarat profesorul Corvin Lupu în urmă cu mai mulți ani.