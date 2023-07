În România, poluarea remanentă din unele orașe a afectat irevocabil sănătatea locuitorilor astfel că și speranța de viață este mai scăzută în aceste localități.

În astfel de orașe, locuitorii se pot pensiona anticipat cu doi ani fără penalizări. Noua modificare privește extinderea suprafeței care înconjoară municipiul Baia Mare.

Baia Mare şi localităţile din jurul municipiului au înregistrat un nivel de poluare extrem de ridicat, până după Revoluţie, când sectorul economic a suferit modificări majore.

Orașul în care oamenii se pot pensiona anticipat fără să fie penalizați

În anul 2010 concentraţia de plumb din aer depăşea cu mult valoarea limită admisă. Unul din cei doi mari poluatori din zonă, combinatul Phoenix, producea anual, în anii de aşa-zisă glorie, 40 de mii de tone de cupru, 120 de tone de argint şi 12 tone de aur.

Conform Legii 263/2010, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în Baia Mare şi au fost afectate de poluarea remanentă cauzată de extracţia şi prelucrarea minereurilor neferoase, dar şi pe o rază de 8 km în jurul municipiului, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

Care sunt prevederile legale

Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata in conditii deosebite de munca dupa aceasta data, confera urmatoarele drepturi:

– majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an intreg lucrat in grupa a II a de munca (anterior datei de 1 aprilie 2001), in conditiile in care persoana in cauza a lucrat cel putin 5 ani in aceste conditii;

– majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 4 luni pentru fiecare an intreg lucrat in conditii deosebite de munca (ulterior datei de 1 aprilie 2001), indiferent de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca;

– reducerea varstei standard de pensionare cu 4 luni pentru fiecare an intreg efectiv realizat in fosta grupa a II a de munca, respectiv in conditii deosebite de munca. Reducerea varstei standard de pensionare este cuprinsa intre 4 luni si 10 ani (tabelul nr. 1 din Legea nr. 263/2010) si opereaza doar in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.