În eveniment au fost implicate patru autovehicule. Şase dintre victime au fost preluate de ambulanţe şi transportate la spital, a şaptea refuzând investigaţii medicale suplimentare după ce a primit îngrijiri la locul accidentului.

Accidentul a avut loc în comuna Măneşti, iar primele date arată că au fost implicate patru autoturisme, dintre care două erau parcate. Două autoturisme s-au ciocnit, iar acestea au ricoşat în cele parcate, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai Poliţiei.

În urma evenimentului, şapte persoane au fost rănite, transmite ISU Prahova.

Astfel, un copil de un an şi o lună şi o femeie de 33 de ani au suferit traumatisme cranio-faciale. Un bărbat de 24 de ani are un traumatism la coloana cervicală, un bărbat de 46 de ani are un traumatism lombar, o femeie de 76 de ani a suferit o plagă la un picior, iar un bărbat de 39 de ani are un traumatism cervical şi lombar. Toţi şase au fost duşi la spital.

A şaptea victimă, un tânăr de 20 de ani, a refuzat transportul la spital după ce a primit îngrijiri medicale la locul accidentului.