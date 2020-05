Capitala Japoniei iese din starea de urgență

Mulţi nu au mai avut răbdare şi, peste weekend, parcurile oraşului şi zonele de cumpărături s-au populat. Oamenii vor putea să rămână pe străzi până la 10 seara, deşi cluburile de noapte, sălile de gimnastică şi alte astfel de spaţii rămân închise. Capitala japoneză nu a fost sub blocajul strict aplicat în multe oraşe europene. În ciuda acestui fapt, deşi are printre cele mai îmbătrânite populaţii din lume, Japonia a reuşit să ţină sub control epidemia, precizează agenția BBC, citată de RADOR.