În contestația depusă la Judecătoria sectorului 2, bărbatul susține că, deși legea cere oricărui candidat la primărie să locuiască în raza localității pe care vrea să o conducă, Piedone nu locuiește în Capitală, ci într-o comună din apropiere. Mai mult, bărbatul cere anularea deciziei Biroului Electoral Central și, deci, anularea candidaturii lui Piedone.

Acesta a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că domiciliul său este în București.

„Cel care a depus sesizarea a fost director economic la primărie și care a făcut jaf, comisia de disciplină l-a dat afară. Să știți de unde vine sesizarea. Eu locuiesc în sectoul 4, știe toată lumea. În Bragadiru locuiește soacra mea. Domiciliul meu este în sectorul 4. Ea este bolnavă, are 87 de ani și soția are grijă de ea. Și locuiesc mai mult acolo, dar domiciliul este în sector 4. Fac naveta”, a spus Cristian Popescu Piedone, la Realitatea PLUS, duminică.

Întrebat dacă se teme că îi va fi anulată candidatura, acesta a spus: „Sub nicio formă. Noi am respectat legea, locuiesc în București, Sector 4. Punct”.

Referitor la neamurile angajate în Primăria Sectorului 5, acesta a spus: „Am lămurit asta la Realitatea PLUS. Dacă exista o chestiune de incompatibilitate observa ANI. Cine ne interzice să cununăm, să botezăm. Atâta vreme cât nu sunt rude de gradul 1 și 2...”