Când va putea și România să producă Remdesivir, necesar în tratamentul COVID-19? Ce spune ministrului Sănătății

„România nu va putea produce Remdesivir nici în acest an și nici anul viitor”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit tion.ro.

Ministrul Sănătății a declarat joi, la Timișoara, că a discutat încă din vară despre posibilitatea ca Remdesivir să fie produs și în România, însă pentru aceasta este nevoie de obținerea patentului și de o linie tehnologică.

„Noi avem aceste discuţii încă din vară. Avem fabrica Antibiotice, la care am avut această discuţie, n-are linie tehnologică şi trebuie obţinut acel patent. Dar linia tehnologică încă nu o avem. Ar fi o perioadă destul de lungă să putem produce acest Remdesivir (...) Din ce am discutat cu producătorii de medicamente, anul acesta şi anul viitor nu vom putea produce Remdesivir. Trebuie o linie tehnologică plus o linie specială pentru Remdesivir, plus patentul", a afirmat ministrul Nelu Tătaru.

„Totul ţine de producător şi producătorii noştri au anumite linii tehnologice şi anumită producţie pe anumite produse”, a mai explicat Nelu Tătaru.

Ministrul Nelu Tătaru a fost întrebat, joi, la Timişoara, de jurnaliști de ce statul român nu a făcut demersuri, la fel ca şi cel ungar, să obţină licenţă pentru producţia de Remdesivir. Ungaria produce deja Remdesivir. La sfârșitul săptămânii trecute, Ungaria a început dezvoltarea propriei linii de fabricare a Remdesivir. Medicamentul este produs de fabrica ungară Gedeon Richter, care a produs deja primele doze pentru 3.000 de pacienţi.

Tătaru a mai spus, miercuri, că statul român sprijină aceste firme de medicamente să obţină licenţă, iar miercuri a avut loc o discuţie la nivelul Guvernului, coordonată de vicepremierul Raluca Turcan, cu toţi producătorii de medicamente români şi cu capital mixt.

„Au solicitat şi noi am pus la dispoziţie facilităţi pentru a-şi putea retehnologizara liniile şi pentru a avea anumite beneficii fiscale în condiţiile fac acest”, a mai spus Tătaru.

În plus, multe spitale din România au rămas fără Remdesivir, iar ministrul Tătaru a declarat că , dacă din iulie până în septembrie, România a primit de la Comisia Europeană aproape 12.000 de doze, prin donații, pentru octombrie, Ministerul Sănătății are un contract subsecvent pentru alte 12.000 de doze, care vor fi repartizate tuturor spitalelor suport-COVID sau cele de fază 1, fază 2.

Legat de producerea antiviralului în România, premierul Ludovic Orban a declarat că „decizia politică există şi în privinţa Remdesivir şi în privinţa Favipiravir, problema este să existe companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricaţie şi mai ales să existe îndeplinite condiţiile legale pentru a putea produce şi vinde pe piaţă acest medicament”.

Remdesivir, care a fost administrat și președintelui SUA, Donald Trump, este produs în prezent şi de compania Gedeon Richter din Ungaria, unde statul ungar este acţionar cu un procent de peste 5%. Gedeon Richter are o fabrică şi în România, la Târgu Mureş, potrivit zf.ro, care citează Reuters. Guvernul ungar a întrebat producătorul de medicamente Richter dacă poate produce Remdesivir la nivel local, iar în cinci luni acest lucru a fost posibil, procesul fiind finanţat de guvern.