Din 41 de persoane care erau cazate în acest centru din cartierul Brăilița, 23 au fost mutate în altă locație. Alte18 persoane au fost relocate în unități spitalicești din municipiu, la Spitalul de Psihiatrie, cât și la Spitalul Județean de Urgență.

Proprietara azilului ilegal este Aura Udrea, văduva lui Costache Golea, cunoscut drept „Costel Frizeru”, fost interlop brăilean. Potrivit presei locale, aceasta fost anchetată în 2017 tot pentru nereguli în urmă cărora i s-a închis un centru de bătrâni.

Aura Udrea recunoaște că centrul funcționa fără licență, însă spune că beneficiarii erau bine îngrijiți.

„Persoanele erau îngrijite foarte bine. Din 41 de oameni, 18 au fost cazuri sociale, care au fost ridicați acum și duși la spital. Unii nu au familii, nu au casă. Tutorii lor au apelat la serviciile noastre. Am avut încheiat protocol cu Direcția de Asistență Socială și cu DGASPC-ul. Deci ei au fost aduși din 2010, aduși cu televiziunea din grajdurile de la Viziru. Ceilalți au familii, plătesc taxă, sunt mulțumiți. Am fost controlată, da. Am procese verbale. Aceste cazuri nu vrea să le preia nimeni pentru că sunt foarte grave, țipă, mușcă (...)”, a declarat Aura Udrea, proprietara imobilului din Brăila.

Vecin: Le ia pensia și casele cu acte notariale

Proprietara imobilului spune că beneficiarii erau bine îngrijiți, însă vecinii care au curajul să vorbească spun altceva.

„Se aude cum țipă. Cer ajutor. Nu mai spun, că nu e bine să vorbesc. Și copiii se sperie din curte când îi aud”.

„Vecinii știu foarte bine, dar le este frică de ea. Sunt niște mafioți. Le ia pensia și casele cu acte notariale”, povestesc vecinii centrului unde erau cazate cele 41 de persoane.

Inspectoratul de Politie Județean Brăila a întocmit „dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei activități și obținerea ilegală de fonduri”.

La nivelul județului Brăila au fost controlate 14 centre rezidențiale publice și private, fiind aplicate 23 de contravenții, din care amenzi în cuantum total de 108.600 lei.

„Așa cum am menționat, încă de la începutul acestei perioade de verificări, nu voi tolera nicio abatere de la legislația în vigoare în ce privește desfășurarea activității acestor centre. În continuare solicit șefilor de instituții și inspectorilor care fac parte din echipele de control vigilență și corectitudine pentru depistarea oricăror nereguli. Viața și sănătatea cetățenilor este mai presus de orice! ”, a declarat prefectul județului Brăila, Iulian Timofei.