Călin Georgescu s-a folosit nepermis de imagini cu Hagi sau Patzaichin în campania electorală

Călin Georgescu a fost candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în turul I de la alegerile prezidențiale, 2.120.401, ori 22,94% din totalul voturilor exprimate.

În campania electorală, pe care a dus-o preponderent pe rețelele de socializare, Georgescu a folosit un spot publicitar, difuzat inclusiv la televizor, în care discută despre sport, despre valorile pe care i le-a insuflat practicarea mai multor ramuri sportive, și face trimitere la câteva legende ale României, de la Ivan Patzaichin, la Gică Hagi și Nadia Comăneci.

În direct la o emisiune televizată, moderatorul acesteia a dezvăluit că Georgescu n-a primit permisiunea de la Hagi sau de la familia lui Ivan Patzaichin, decedat în urmă cu trei ani, pentru a folosi acele imagini cu scop electoral. Conform aceleași surse, „Regele” nu a acceptat să-și asocieze imaginea cu Călin Georgescu.

Familia lui Patzaichin e șocată: „Sunt convinsă că tatăl meu nu ar fi acceptat”

Fiica lui Ivan Patzaichin a aflat cu stupoare că Georgescu a folosit imaginile cu tatăl ei în scop electoral și a confirmat faptul că nimeni din familie nu și-a dat acordul.

„Am aflat cu surprindere în această zi, de la tine, că tatăl meu apare într-un clip al unui candidat la președinție.

Nici eu, nici mama nu ne-am dat acceptul pentru folosirea imaginii tatălui meu în acest context. Nici nu ne-a fost cerut, evident.

Sigur că tata întotdeauna a avut o imagine extraordinară. Prin faptul că imaginea lui este cumva un patrimoniu public, mulți apelează la ea fără a cere dreptul. Am înțeles că sunt imagini dintr-o cursă de-ale lui.

Tata nu s-a amestecat niciodată din punct de vedere politic cu niciunul dintre partide, cu niciun candidat la președinție, niciodată.

El credea că este mai folositor să participe și să-și folosească imaginea în domeniile în care se pricepea, în care imaginea lui ar fi adus un beneficiu comunităților respective.

De aceea am acceptat ca faleza din Tulcea să-i poarte numele. Mai există o școală de sport în Tulcea, comuna Greci, unde ne-am dat acordul.

Niciodată nu ne-am fi dat acordul pentru folosirea imaginii într-un context politic și nici tatăl meu nu ar fi făcut-o niciodată.

Se aplică pentru orice candidat, categoric. Sunt absolut convinsă că tatăl meu nu ar fi acceptat, indiferent de partidul politic și de persoana politică.

Încă nu am luat o hotărâre, dacă vom face ceva în plus sau nu. Mi se pare că este deja târziu, orice demers am face acum, imaginea a fost deja asociată”, a transmis Ivona Patzaichin.