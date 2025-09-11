România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, potrivit datelor preliminare publicate, joi, de Eurostat.

Totuși, comparativ cu situația de dinainte de pandemie, anul 2019, în 24 din cele 26 de state UE pentru care sunt disponibile date preliminare, speranța de viață a fost mai mare în 2024. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Lituania (1,1 ani) și Cehia, Letonia și România (un an în fiecare).

Țările de Jos au fost singurul stat membru în care speranța de viață a scăzut în 2024 comparativ cu 2019, cu 0,2 ani, în timp ce în Spania a rămas stabilă și a crescut foarte puțin, 0,1 ani, în Franța.