Anunțul a fost făcut de de comisarul european pentru buget și administrație,Johannes Hahn. Acesta a declarat că Budapesta trebuie să răspundă după condițiile impuse de Comisie.

„Astăzi, Comisia Europeană a emis prima notificare în temeiul regulamentului privind mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept. Ungaria este acum invitată să răspundă la preocupările CE. Conform datoriei noastre de a proteja bugetul UE, CE continuă să examineze toate statele membre în cadrul acestui instrument”, a anunțat Johannes Hahn.

Today the @EU_Commission has issued its first notification under the general conditionality regulation.#Hungary is now invited to reply to the #EC’s concerns.



In our duty to protect the #EUbudget, the @EU_Commission continues to screen all Member States under this instrument.