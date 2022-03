Premierul britanic a cerut asistenților săi să examineze cât de practică și fezabilă ar fi o vizită în capitala Kiev pentru a discuta cu Zelenski, potrivit Daily Mail, citat de agenția Nexta.

În același timp, principalii șefi ai serviciilor de securitate au „profunde îngrijorări” în legătură cu o vizită în Ucraina în această perioadă, când bombardamentele rușilor s-au accelerat și se trage în clădiri și civili.

Însă, potrivit unei surse apropiate guvernlui, Boris Johnson dorește să plece la Kiev și de aceea a cerut mai multe informații pentru a face posibilă această călătorie într-o zonă de război.

„Dacă sunt lăsate deoparte îngrijorările mari legate de securitatea premierului într-o astfel de călătorie, considerabile, întrebarea este dacă există ceva suplimentar ce s-ar putea obține în urma unei asemenea vizite sau rămâne doar o dovadă de solidaritate cu Ucraina”, a menționat sursa, potrivit publicației britanice.

