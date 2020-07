VIDEO Boris Johnson crede că anti-vaciniștii „sunt nebuni” și pledează pentru vaccinarea antigripală în criza COVID-19

„Exista acum toți acești anti-vaxxeri. Sunt nebuni, sunt nebuni”, le-a spus Boris Johnson angajaților unui centru medical din estul Londrei. Premierul britanic a purtat o mască neagră în timpul vizitei.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care masca a devenit obligatorie în toate spațiile comerciale în Regatul Unit.

Johnson: Cred că abia la jumătatea anului viitor vom scăpa de coronavirus

Boris Johnson a mai spus că îngrijorarea sa este că noul coronavirus ar putea reveni, așa că țara trebuie să pregătită și să se vaccineze antigripal pentu a nu îngreuna sistemul național de sănătate (NHS).

