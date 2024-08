Într-o intervenție la Realitatea Plus, analistul politic Dorin Iacob a comentat mutarea bombă:

„Aceasta solutie, aceasta idee ca domnul Terheș să candideze pentru președinția Romaniei este foarte larg raspandita si discutat in randul partidelor conservatoare din Romania, care au si decis sa se uneasca sub stindardul partidului înființat de domnul Terheș, din partea caruia a candidat in varful listei aliantei electorale AUR

Domnul Terheș este un europarlamentar foarte bine cunoscut, profilul domniei sale de reprezentant al conservatorismului, al unui curent politic conservator in Romania este foarte bine conturat. Ce inseamna conservatorism – inseamna traditii si valori si una dintre traditiile si valorile primordiale ale unei natii este sa iti respecti, sa iti ocrotesti seniorii intr-un moment de cumpana in care societatea romaneasca trebuie sa inteleaga acest lucru.

Domnul Terhes are o optiune personala de a aborda aceasta candidatura, cunosc din interiorul mecanismului aceste lucruri, nu este o decizie inca luata, din cate stiu, insa cei din jurul domniei sale si cei care au inteles sa se uneasca sub stindardul conservatorismului romanes, national, inteleg si doresc ca aceasta candidatura sa vina sa aduca vestea ca conservatorismul romanesc reapare pe scena publica si politica din Romania.

Traditia vine chiar de la Eminescu si din secolul 19 si au fost fauritorii statului national unitar – conservatorii din Transilvania si din Regat”, a spus Dorin Iacob.

