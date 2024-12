Hossu este de părere că, așa cum noul Guvern s-a instalat într-o singură zi, așa poate fi adoptat și bugetul pe anul viitor, astfel încât pensionarii să beneficieze de majorările promise, altfel luna ianuarie e pierdută pentru pensionari, a precizat acesta.

„In mod normal, nu ar trebui sa fie amanata. Pe de alta parte, tinand cont de eficienta formarii noii echipe guvernamentale care a constatat ca intr-o zi s-au rezolvat si audierile si depunerea juramantului, si constituirea primei sedinte de guvern, tot asa pana pe 10 ianuarie se poate creiona si valida bugetul pentru 2025, deci implict se pot acorda banii necesari pentru cresterea pensiilor.

Acuma, problema care o justifica este ca daca nu se voteaza bugetul, se merge pe bugetul anului precedent, ceea ce inseamna ca se merge cu banii de pensie pentru o singura luna, ceea ce evident ca nu incape cresterea de 12%.

Daca s-a votat de-a lungul lunii ianuarie poate fi aplicat din luna ianuarie. Deci nu e nicio problema. Numai in momnetul in care este votat si promulgat in luna februarie, luna ianuarie este pierduta pentru pensionari si nu poate fi data retroactiv”, a spus Bogdan Hossu la Realitatea Plus.

