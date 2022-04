"La aceste notificari dl Bogdan Draghici ne-a transmis poze că se plimba prin oraș cu fetele în portbagaj. (...) Este terifiant să vezi că un părinte umblă cu copiii în portbagaj. (...) Eu tot ce vă spun sunt fapte care pot fi dovedite. Nu pot să vorbesc decât adevărul pentru că profesia mea îmi impune asta.

(...) Să stiti ca dl Draghici, inca din timpul casatoriei, avea un comportament deviant, il numesc eu, fata de minore, in timpul liber, timpul lor liber era ocupat 100% de preg la matematica pentru olimpiade, extrascolare.

Dl draghici voia mai mult de la aceste fete ceea ce e normal, toti parintii vor mai mult, insa aceste copile erau supuse zilnic, in vacante, in weekend-uri la aceste teste, fiind epuizate.

La un moment dat, cea mai mica obosea, nu mai putea, practic in acel moment era pedepsita. (...) Vorbesc de ceva exagerat, fetele erau tot timpul pedepsite in camerele lor, daca nu lucrau la aceste exercitii la matematica. (...) El tot timpul spunea ca profesorii nu erau buni la scoala. Fata lui cea mare pana in clasa a opta a schimbat patru scoli. (Referindu-se la fiica lui cu Helen Draghici) acest copil a locuit patru ani de zile, indarjirea tatalui de a nu lasa copilul sa aiba relatii cu mama dar nici cu alti copii, nu aveau alti prieteni. Programul era: le ducea la scoala si venea si le lua de la scoala mai devreme inclusiv in pauze era prezent acolo, la scoala", a afirmat Raluca Pană, avocata fostei soții a lui Bogdan Drăghici.

Bogdan Drăghici, președintele Asociației TATA, s-a sinucis miercuri dimineața. El a intrat inițial cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei la București după care și-a dat foc în timp ce se afla în mașina avariată. Bărbatul

Drăghici a trimis un mesaj de adio înainte sa intre cu mașina în poarta ambasadei Rusiei și apoi să-și dea foc. El i-a dat un mesaj și fratele său prin care își anunța gestul extrem și pe care îl ruga să aibă grijă de fata lui.

Între timp, ancheta continuă, iar anchetatorii urmează să facă percheziția informatică pentru a vedea exact ce ascundea bărbatul în telefon, dar și dacă a povestit cuiva ce avea de gând să facă.

Telefonul mobil a fost găsit ars în mașina acestuia. Totodată, este posibil ca la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei să fie chemați pompierii de la ISU, spun surse judiciare, citate de Realitatea PLUS.