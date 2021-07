Bogdan Chiriţoiu a fost reconfirmat în fruntea Consiliului Concurenţei pentru un mandat de încă cinci ani, după ce preşedinte Klaus Iohannis a semnat pe 18 iunie 2021 decretul de numire a sa în această funcţie. De asemenea, Dan-Virgil Pascu a fost numit vicepreședinte al instituției, tot pentru un mandat de 5 ani.

Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs în cadrul ceremoniei de marți de depunere a jurământului de învestitură în funcție a membrilor Consiliului Concurenței.

Chirițoiu conduce Consiliul Concurenței în 2009, după ce, în perioada 2005-2008, a fost consilier al fostului președinte Traian Băsescu. Este doctor în economie (a absolvit ASE), dar şi medic (cu studii la Facultatea de Medicină Carol Davila). Are de asemenea studii de ştiinţe politice realizate la London School of Economics and Political Science (LSE).

Scopul Consiliului este acela de a verifica aplicarea regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere, relatează Realitatea PLUS. Activitatea Consiliului se desfășoară pe două componente: una preventivă, de monitorizare și supraveghere a piețelor, și una corectivă, de sancționare a abaterilor de la un comportament concurențial normal.