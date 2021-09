Realitatea PLUS

„Avem în sfârșit legea consumatorului vulnerabil, care era în pregătiri de ani de zile, și guvern după guvern a tot amânat-o. Acum în sfârșit o avem, ăsta trebuie sa fie instrumentul pe care îl folosim. Nu cred că e bine să ajutăm pe toata lumea. Sunt oameni ca mine care pot să suporte 100-200 de lei in plus la factura. Sunt oameni multi, care nu pot sa suporte 100-200 de lei în plus la factură. Pe ăia trebuie să-i ajutăm.

De unde luăm bani? Din profiturile astea foarte mari. Și noi, ca și alte tari din profiturile foarte mari pe care le fac producătorii de electricitate care nu sunt afectați de creșterea pretului certificatelor de dioxid de carbon, că de aici ne vine in primul rand cresterea pe electricitate.

La electricitate nu cred că preturile vor scadea. Cred ca nivelul de petrol de pe bursa, de pe OPCOM, astea vor fi. Astea sunt prețurile în Europa.

Era clar că prețul la electricitate va trebui să crească, pentru că avem acestă taxă din ce în ce mai scumpă pe poluare.

Partea de gaze, pe mine cel puțin, da, m-a luat prin surprindere. Dar asta ține de dependența noastră excesivă în Europa de Rusia”, a explicat Bogdan Chirițoiu, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Legea pentru protecția consumatorului vulnerabil a fost promulgată joi de președintele Klaus Iohannis și urmează să fie aplicată de la 1 noiembrie 2021.