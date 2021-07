MAE a anunțat sîmbătă că ministrul Bogdan Aurescu a avut sâmbătă, 31 iulie 2021, o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yair Lapid, la inițiativa părții israeliene. În cadrul discuţiei au fost abordate aspecte privind incidentul violent produs la 29 iulie în zona strâmtorii Hurmuz, care a implicat nava "Mercer Street", în urma căruia au murit un navigator român şi unul britanic.

Ministrul Lapid a transmis condoleanţe părţii române pentru decesul cetăţeanului român pe nava operată de o companie israeliană şi a prezentat, în baza informaţiilor disponibile părţii israeliene la acest moment, o serie de elemente preliminare legate de incident, potrivit MAE.

Ministrul Bogdan Aurescu i-a mulţumit omologului israelian pentru mesajul său de compasiune şi pentru informaţiile transmise, exprimând încrederea că ancheta aflată în desfăşurare va contribui, în cel mai scurt timp, la determinarea cauzelor şi naturii acestui tragic incident violent, a cărui producere partea română o condamnă cu fermitate.

Cei doi miniştri de externe au convenit să menţină subiectul în atenţie şi să rămână în contact direct până la finalizarea tuturor investigaţiilor.

Bogdan Aurescu a postat și un mesaj pe Twitter după convorbirea cu omologul său israelian.

