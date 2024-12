Invitat în direct la Realitatea PLUS, printre temele abordate de Bobby Păunescu au fost și unele referitoare la sufrageria lui Gabriel Oprea. Ce a însemnat, de fapt, prezența lui Dan Andronic în aceeași încăpere cu greii Statului Paralel?

„A fost consilier pe lângă toți premierii și președinții României! Lumea spune despre el că este omul statului paralel. Am fost atacat în ziarul lui, iar eu îl consideram un om serios, a spus că banii sunt ai lui, nu iliciți, și că va plăti imediat toate datoriile companiei. Am rămas acționar acolo. Având în vedere că s-a angajat la niște lucruri contractuale și nu m-a informat, nu îl consider un om serios. A încălcat clauzele contractuale. Eu am vândut acțiunile mele cu prima condiție să plătească datoriile către bugetul de stat. Nu a făcut - o. Eu am spus că toate informațiile culturale care vin de la mine sa fie publicate și să nu atace familia Păunescu. Dan Andronic e singurul ziarist care era prezent în celebra sufragerie a domnului Oprea. Cum a ajuns acolo, nu se știe, deși mulți au afirmat că face parte din statul paralel. Faptul că joacă în continuare astfel de jocuri și i se acceptă tot felul de chestii, e un pic ciudat. După părerea mea Dan Andronic a vrut să îl atace pe Victor Ponta cu știrea că acesta a fost la Mar-A-Lago. Andronic a lansat un atac subversiv la adresa lui Ponta. Schimbările lui de poziție se fac așa…ca la mașinile de curse. Cineva de sus îl împinge de le butoane. Vor veni oameni care au fost în sufrageria lui Oprescu și vor vorbi despre el”, a declarant Bobby Păunescu la Realitatea PLUS.