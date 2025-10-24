"Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial și răspunzând cererilor din țară și străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât și la acțiunile întreprinse pentru a recupera această avuție națională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză și, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum și copii ale documentelor originale din arhiva proprie", susțin reprezentanții BNR.

Banca Națională a României este păstrătoarea dosarului "Tezaur", care reunește toate documentele privind depozitarea stocului său de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin, la Moscova, precizează sursa citată.

"Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanță neonorată de către moștenitorul de drept al depozitarului-garant", se menționează în comunicat.

Prin accesarea noii secțiuni se găsesc informații sistematizate, unele fiind inedite, despre: "Activități pentru promovarea problemei Tezaurului", "Expoziție - Tezaurul BNR de la Moscova", "Istorie Tezaur", "Inventarul Tezaurului", "Restituiri parțiale" și "Acte în sprijinul repatrierii Tezaurului".