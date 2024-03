BMW anunță prima sa investiție majoră în România. Se asociază cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune că va angaja mii de oameni, în următorii trei ani.

Potrivit comunicatului oficial al celor două companii, asocierea lor pentru investiția de la Cluj “are scopul de a sprijini BMW Group IT în Europa şi de a dezvolta proiecte şi inovaţii IT pentru producţie, dezvoltare, resurse umane, vânzări şi servicii financiare BMW”.

Compania va debuta cu 120 de angajați, iar până la finalul acestui an își propune să aibă 250 de dezvoltatori de software, urmând ca, până în 2027, numărul angajaților din România “să crească la câteva mii”.

Deși nu a fost avansată o sumă propusă pentru investiție, BMW precizează că a ales Cluj-Napoca datorită ascensiunii orașului, inclusiv ca centru universitar: “Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o reţea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică şi ne permite să dezvoltăm competenţe software suplimentare într-un ritm accelerat şi într-o manieră ţintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice şi, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experţi IT“, a declarat Alexander Buresch, director IT executiv şi vicepreşedinte executiv al BMW Group IT.

De partea cealaltă, Maria Metz, CEO al NTT DATA Romania, spune că “această colaborare îşi propune să sprijine producătorul auto în misiunea sa de transformare digitală”.

Divizia de IT a BMW are 9.400 de angajați în huburile IT şi software din Germania, SUA, Africa de Sud, India, Portugalia şi China. Începând din 2019, compania bavareză a început construcția la Debrecen, în Ungaria, a unei uzine complet digitalizate, în care ar urma să fie produse, începând din 2025, un număr de modele electrice. În perioada anterioară au existat informații credibile că România a fost de asemenea luată în calcul pentru această investiție, dar în final a fost preferată Ungaria. Între Cluj-Napoca și Debrecen sunt doar 220 de kilometri.