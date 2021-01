Bill Gates s-a imunizat împotriva COVID-19

Fondatorul Microsoft a ținut să mulțumeaască, în postarea de Twitter, oamenilor de știință, aytorităților care au reglementat vaccinul, dar și personalului medical pentru eforturile depuse în această campanie.

Bill Gates a fost una dintre cele mai importante voci din perioada pandemiei care s-au pronunțat despre importanța unui vaccin în lupta cu SARS-COV-2.

Acest fapt i-a adus critici pe tot Globul din partea adepților teoriei conspirației, care au văzut în miliardarul american o persoană care ar avea interese personale prin lansarea unui vaccin.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd