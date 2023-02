Autorităţile turce au înregistrat până acum 39. 672 de morţi. Pe de altă parte, sirienii nu au mai actualizat de câteva zile ultima numărătoare a victimelor, ajunsă la peste 5800.

Specialiștii din zonele afectate estimează că numerele vor creşte, deoarece numai în Turcia seismele au distrus circa 264.000 de apartamente şi sunt încă mulţi locatari daţi dispăruţi.

La 11 zile după cutremur, vineri au fost scoşi de sub dărâmături încă trei supravieţuitori.

Multe echipe internaţionale de salvatori au plecat deja din regiunile afectate de seisme. Intervenţiile cu forţe locale continuau însă şi sâmbătă, în speranţa de a mai găsi supravieţuitori, în ciuda şanselor foarte mici. Potrivit experţilor, cei mai mulţi supravieţuitori sunt găsiţi în primele 24 de ore după un cutremur.



Brigada de pompieri din Istanbul a anunţat că în Turcia cel mai mult a rezistat sub ruine un bărbat în vârstă de peste 40 de ani, Hakan Yasinoglu, scos la lumină în provincia Hatay la 278 de ore după cutremure - unul de magnitudine 7,8 şi încă unul aproape la fel de puternic după nouă ore. Ceva mai devreme, fuseseră salvaţi Osman Halebiye (14 ani) şi Mustafa Avci (34 de ani) din oraşul Antakya, informează Agerpres.



Pentru Avci s-a reuşit, în timp ce era transportat spre spital, organizarea unei convorbiri video cu părinţii, care i l-au arătat pe fiul său nou-născut. "Îmi pierdusem orice speranţă. Este un adevărat miracol. Mi-au adus înapoi fiul. Am văzut ruinele şi am crezut că nimeni nu poate fi salvat viu de acolo", a spus tatăl bărbatului.