Beatrice Mahler, la Realitatea PLUS: „Intubarea trebuie să fie o soluție de rezervă”

Beatrice Mahler, manager Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” : „E important sa nu depasim 10.000 de cazuri. Incercam sa atingem o zona de platou. Masurile instituite de autoritati vizeaza atingerea zonei de platou, si abia apoi scaderea. Cele mai mari probleme o pun cazurile grave, dar si cele moderate. (…) In Terapie Intensiva la Marius Nasta au fost pana acum cam 130 pacienti. 30 au fost intubati, iar, dupa cum stim, supravietuirea la intubare este mica. (…) Intubarea trebuie sa fie o solutie de rezerva, doar cand pacientul nu mai poate respire. (…) Avem o rata de supravietuire de 92% la Marius Nasta.”

Emilian Imbri, manager Institutul „Victor Babeș”: „Ce ar fi sa vorbim la fel de patimas daca am spune ca din 7000 de pacienti 6800 au scapat cu viata? (…) Spitalele au in general planuri pe care le respecta in toate tarile. (…) Niciodata nu se va construi un spital exclusiv pentru terapie intensiva, pentru ca o data la 100 de ani se intampla o pandemie. (…) Nu este mai usor sa previi sa ajungi in astfel de situatii? (…) Asa cum ministrul a spus ca nu spitalul e solutia, ci preintampinarea problemelor. Asa e si cazul de la ATI-ul. (…) Nu iti da foarte multe sanse daca ai o varsta si ai comorbiditati.”