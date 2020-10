Beatrice Mahler, la Legile Puterii: „Am spus că e medicină de front, pentru că am chemat colegii de acasă, din odihnă, să ne ajute”

Beatrice Mahler: „De mai bine de o săptămână, în Marius Nasta, situația e tot mai încărcată în ultima săptămână. (...) E un cumul de activitate care suprasolicită fiecare membru al echipei de la Marius Nasta. Toți ne-am mobilizat ca să facem față momentului. (...) Am spus că e medicină de front, pentru că am chemat colegii de acasă, din odihnă. (...) Avem provocări noi, care ne-au făcut să ne mobilizăm. Dar în această situație timp lung nu o să rezistăm. (...) Avem medicamente pentru pacienții COVID, avem o legătură strânsă cu Mnisterul Sănătății. Ne-am dori ca oamenii să respecte regulile, să poarte această mască. (...) Am observat cu toții că purtarea măștii protejează de transmiterea bolii. Ar trebui să o purtăm din casă și până ne întoarcem acasă. La ATI paturile sunt complet pline. (...) Sperăm ca în următoarele zile să punem în funcțiune unitatea mobilă de terapie intensivă, care a ajuns la Marius Nasta. (...) Sper ca fiecare din cetățeni să înțeleagă și să se reorganizeze în activitate. E nevoie de schimbare de atitudine. (...) Din informațiile de la nivel internațional, ne pregătim de un vaccin abia la începutul anului, sau chiar în vară. (...) Lupta cu pandemia va mai dura și anul viitor.”