Un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse a atacat, în regiunea Vinița, un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene după ce ultimul a acuzat că susținătorii patriarhului Kiril al Moscovei îi ajută pe ocupanții ruși, relatează Nexta, citat de hotnews.ro.

În imagini se observă cum preotul ortodox rus se apropie de colegul său și începe să îl lovească cu crucea.

Biserica Ortodoxă Ucraineană, afiliată Moscovei, a anunțat la sfârșitul lui mai că se va rupe de Rusia după ce aceasta a invadat Ucraina, declarând „independența sa deplină” față de autoritățile spirituale ruse.

„Nu suntem de acord cu Patriarhul Moscovit Kiril (...) în ceea ce privește războiul din Ucraina”, a explicat într-un comunicat de presă Biserica Ucraineană, la finalul consiliului consacrat „agresiunii” împotriva țării și care a pronunțat „deplină independență și autonomie a Bisericii Ortodoxe Ucrainene”.

De-a lungul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, susținut de biserica ortodoxă a Rusiei, Kirill a avut mai multe mesaje de elogiere a militarilor ruși.

”Amintiți-vă că măreția statului nostru și respectul pentru noi vor fi în mare măsură determinate de felul în care va fi fața forțelor noastre armate”, a îndemnat patriarhul Kirill, care la scurt timp după descoperirea atrocităților comise de armata rusă la Bucha, a declarat că soldații ruși „cu siguranță” nu ar putea face rău nimănui. ”Suntem o putere iubitoare de pace”, a mai spus el, recent.

Patriarhul Kiril, un vechi aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat despre războiul din Ucraina că este despre „o respingere fundamentală a presupuselor valori oferite astăzi de cei care pretind că au puterea mondială.

Inițiativa a fost a doua schismă ortodoxă din Ucraina în câțiva ani. O parte a Bisericii ucrainene se rupsese deja de Moscova în 2019 din cauza rolului Kremlinului în țară.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



A supporter of Putin\"s priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY