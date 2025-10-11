Marian Grozavu și Mattia Carnessali s-au întâlnit la sfârșitul reality show-ului la care au participat, moment în care s-au certat pe inima Biancăi.

Însă, rivalitatea dintre cei doi nu s-a terminat după ce concurenții s-au întors în România. Mattia l-a provocat pe Marian pe rețelele sociale la o confruntare într-un ring de MMA.

„Mariane, acolo la insula suntem 1-0 aștept să facem 2-0 la București și dacă vrei revanșa ți-o dau așa, urmatoărea dat”, a spus fosta ispită într-un videoclip.

Mai mult, italianul i-a pus afaceristului și o condiție. Mattia i-a propus lui Marian ca doar câștigătorul să plece acasă cu banii.

Marian Grozavu a acceptat provocarea ispitei și este convins că va câștiga.

„Mattia aici sunt pe 22 octombrie. Te aștept”, i-a răspuns Marian.

