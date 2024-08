Un bărbat a fost nevoit să sune de 80 de ori pentru a-și programa soția la o consultație la un medic din cadrul Secției Clinice Reumatologie II de la Spitalului Clinic de Recuperare Iași, potrivit BZI.

„Am mers la Spitalul de Recuperare, nu ne-a băgat nimeni în seamă, de la registratură mi-au dat un număr de telefon. Am sunat, cred că soția, de vreo 20 de ori, iar eu, de vreo 60 de ori, nu răspunde nimeni. (...) Nu e normal așa ceva. Soția are o problemă la un picior, are nevoie de o consultație. (...) Am trimis și un mesaj: «Bună ziua, sunt doctor, de ce nu răspundeți la telefon?». Am zis că poate mă bagă în seamă, că e un nume în Iașiul ăsta. Nici atunci nu mi s-a răspuns.”, a declarat Costel Antoci.

Managerul spitalului nu vrut să comenteze situația: „Sunt în concediu”

Reporterii BZI au apelat și ei la cele 10 numere aferente secțiilor clinice ale unității medicale, însă fără niciun rezultat. Ulterior, au vrut să meargă în audiență la managerul unității, ec. Carmen Cumpăt, dar au aflat că este în concediu. În cele din urmă, contactat telefonic, acesta a afirmat că știe situația, dar este în concediu și le-a recomandat jurnaliștilor să ia legătura cu persoana care îi ține locul, dar a închis telefonul când a fost întrebat cine este persoane respectivă.