Dupa ani de zile in care am vazut ping pong intre instante si parchete cu acest caz, din nou, Înalta Curte de Casație și Justiție taxează procurorii și îi determina sa refaca aceasta investigatie sau sa mearga mai departe dar sa isi asume riscul ca probe din dosar vor fi excluse si atunci s-ar putea ca la final sa nu vedem nicio condamnare.

Acesta este al doilea dosar in care protagonist este Ion Iliescu si avem toate sansele ca pana la un verdict definitiv Ion Iliescu sa nu mai apuce sa raspunda in fata infractiunilor impuse in justitie.

Parchetul ICCJ - Secția Parchetelor Militare are termen 5 zile să precizeze dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei pentru refacerea anchetei.

„În majoritate, respinge excepţia necompetenţei după calitatea persoanei a Curţii de Apel Bucureşti invocată de instanţă din oficiu, se artă în încheierea de şedinţă.

”În baza art.347 alin. (3) din Codul de procedură penală raportat la art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală constată neregularitatea rechizitoriului nr.11/P/2014 din data de 29 iulie 2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, privind pe inculpaţii: a. Iliescu Ion, fost preşedinte al României, (...), pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii, prev. de art. 439 lit. a, g, i, k din Cod penal; b. Voiculescu Voican Gelu, fost viceprim-ministru al Guvernului României, (...), pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii, prev. de art. 439 lit. a, g, i, k din Cod penal; c. gl. (rtr.) Rus Iosif, fost comandant al Aviaţiei Militare, (...), pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii, prev. de art. 439 lit. a, g, i, k din Cod penal”, se arată în încheierea de şedinţă, fiind admise contestaţiile formulate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Voican Gelu, Rus Iosif şi de mai multe părţi civile.

Coldea, așteptat din nou la Poliție. "Generalul negru" este disperat: pe cine trimite la Monaco să-i salveze afacerile

Încheierea de şedinţă va fi comunicată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare pentru ca, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpatului ori solicită restituirea cauzei.

Fixează în cauză termen la data de 20 septembrie 2024, pentru când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii acestora.

A fost înregistrată o opinie separată, a judecătoarei Elena Barbu, în sensul admiterii excepţiei necompetenţei după calitatea persoanei a Curţii de Apel Bucureşti, invocată din oficiu, al admiterii contestaţiilor formulate, al desfiinţării încheierii atacate şi al judecării cauzei de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală.”

Decizie șocantă a magistraților: Beizadeaua drogată Vlad Pascu a scăpat de acuzația de omor calificat