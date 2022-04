„Atunci (n.r. la summitul NATO) nu am discutat foarte mult cu Putin, a fost doar o discutie la masa cu glume si cu mici intepaturi. Eu am avut discutii foarte serioase cu Vladimir Putin in vizita pe care am facut-o la Moscova, in 2006.

Apoi, au urmat discutiile de la summitul de la Bucuresti, cand a fost iarasi o discutie in doi. Cel mai indelungat timp de discutii il aveam la intrunirile multilaterale, unde Romania era langa Rusia. Petreceam destul de mult timp discutand. Ne asteptam randul sa luam cuvantul, dupa care discutam.

Am avut si buna inspiratie, dupa prima intalnire, sa iau cu mine un translator de limba rusa, cee ace a usurat foarte mult dialogul. La vremea la care eu l-am cunoscut, Putin era un om cu care puteai vorbi, nu neaparat cu care impartaseai puncta de vedere commune, dar se putea discuta si fiecare avea argumentele lui.

Republica Moldova a ocupat mult din timpul meu de discutii neoficiale cu Vladimir Putin la intalnirile multilaterale, unde erau prezente si Romania, si Rusia.

Schimbarea pe care o vad la Putin acum mi se pare inadmisibila, mi se pare greu de acceptat, pentru ca Putin avea o logica rece in abordarea lucrurilor”, a precizat Traian Băsescu, la Realitatea PLUS.