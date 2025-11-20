După ce a adunat o avere uriașă din salariul de bugetar din funcția de președinte al Consiliului Județean, baronul de Vrancea se face că le plânge de milă românilor sărăciți de Guvernul Bolojan.



„Ce mai mare înșelătorie din viață: să plătești taxe pe banii pe care îi câștigi, taxe pe banii de care îi cheltuiești și taxe pe lucrurile pe care le deții, pentru care ai plătit deja taxe, cu banii care au fost deja taxați.” - este mesajul lui Marian Oprișan postat pe rețelele de socializare.



Textului nu numai că îi lipsește al doilea ”i” de la bani, dar și rușinea; fostul baron vrea să câștige simpatia românilor sărăciți de guvern și împovărați de taxe prin ipocrizie, potrivit Realitatea Plus.





Conform ultimei declarații de avere, Marian Oprișan, deține patru terenuri, trei apartament, o casă și două autoturisme de lux. Numele baronului de Vrancea a făcut înconjurul presei naționale în urmă cu doi ani după ce ar fi luat, conform recentei declarației sale de avere de la acea vreme, un împrumut de peste un milion euro de la mama sa pensionară. El trebuia să plătească rate de 14.000 de euro, deși declară venituri de doar 2.400 euro.



