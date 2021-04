Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni seară, la un post TV, că relaţia sa cu premierul Florin Cîţu este una “foarte bună, colegială”. "Cele două zile de săptămâna trecută în care am aşezat coaliţia pe baze mai funcţionale şi mai solide a avut exact acest rol să resetăm funcţionarea şi am o relaţie de respect, colegială pe care o consider o relaţie în regulă”, a afirmat Barna.

“A fost un moment greu al coaliţiei. Consider că am avut maturitatea să îl depăşim şi suntem pe o logică de construcţie şi de consolidare a încrederii”, a explicat vicepremierul.

Întrebat dacă a exagerat când a spus că nu se poate merge mai departe cu Florin Cîţu, vicepremierul Barna a afirmat că a fost mai important ca partenerii să regăsească lucrurile care îi leagă şi îi ţin împreună decât să le accentueze pe cele care îi separau.