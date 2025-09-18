Amenințări cu moartea și șantaj cu imagini compromițătoare

Potrivit procurorilor, între martie 2024 și iunie 2025, bărbatul i-a trimis femeii numeroase mesaje cu un conținut extrem de violent, prin care încerca să o constrângă să se împace cu el. În acestea, o amenința cu moartea și cu acte degradante, dar și cu publicarea unor imagini compromițătoare.

Printre mesajele prezentate de anchetatori se numără: „Te omor, răspunde că mă enervez”, „Mâine mori dacă nu răspunzi”, „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”, „Pregătește-te să îți iei omorul”.

Încălcări repetate ale ordinului de protecție

Deși instanța i-a interzis să se apropie de fosta parteneră, bărbatul a continuat să o contacteze și chiar să o urmărească la domiciliu, la locul de muncă și în zona unității de învățământ pe care aceasta o frecventa.

Între 6 iunie și 30 august 2025, el a încălcat de cel puțin zece ori ordinul de protecție, apropiindu-se la mai puțin de 200 de metri de femeie.

În plus, în perioada 3–6 iunie, individul a refuzat să poarte brățara electronică de monitorizare impusă de autorități.

Decizia instanței

Având în vedere gravitatea faptelor, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

El este cercetat pentru șantaj, încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție și prin ordinul de protecție provizoriu, precum și pentru refuzul de a purta dispozitivul electronic de supraveghere.