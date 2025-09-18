Bărbat arestat după ce și-a terorizat fosta iubită cu amenințări și a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție: „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce timp de peste un an și-a hărțuit și amenințat fosta parteneră, ignorând în mod constant ordinul de protecție emis pe numele său și refuzând să poarte dispozitivul electronic de supraveghere.

Amenințări cu moartea și șantaj cu imagini compromițătoare

Potrivit procurorilor, între martie 2024 și iunie 2025, bărbatul i-a trimis femeii numeroase mesaje cu un conținut extrem de violent, prin care încerca să o constrângă să se împace cu el. În acestea, o amenința cu moartea și cu acte degradante, dar și cu publicarea unor imagini compromițătoare.

Printre mesajele prezentate de anchetatori se numără: „Te omor, răspunde că mă enervez”, „Mâine mori dacă nu răspunzi”, „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”, „Pregătește-te să îți iei omorul”.

Încălcări repetate ale ordinului de protecție

Deși instanța i-a interzis să se apropie de fosta parteneră, bărbatul a continuat să o contacteze și chiar să o urmărească la domiciliu, la locul de muncă și în zona unității de învățământ pe care aceasta o frecventa.

Între 6 iunie și 30 august 2025, el a încălcat de cel puțin zece ori ordinul de protecție, apropiindu-se la mai puțin de 200 de metri de femeie.

În plus, în perioada 3–6 iunie, individul a refuzat să poarte brățara electronică de monitorizare impusă de autorități.

Decizia instanței

Având în vedere gravitatea faptelor, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

El este cercetat pentru șantaj, încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție și prin ordinul de protecție provizoriu, precum și pentru refuzul de a purta dispozitivul electronic de supraveghere. 