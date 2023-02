"Săptămâna trecută am aprobat în şedinţa de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde de lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel încât fermierii să poată să beneficieze de fonduri pentru culturile agricole şi am discutat şi despre măsurile pe care putem să le luăm pentru cei care se ocupă cu creşterea animalelor. Astăzi avem o ordonanţă de urgenţă prin care asigurăm crescătorii de animale cu un sprijin în vederea compensării a o parte din problemele cu care s-au confruntat în anul 2022. Am discutat şi vom continua să discutăm măsurile prin care să putem să trecem la procesarea produselor agricole în România şi, în acest fel, să garantăm asigurarea siguranţei alimentare pentru cetăţenii români. Sigur, nu trebuie pierdută din vedere componenta economică prin care să asigurăm produselor agricole din România valoare adăugată cât mai mare şi să reducem importurile, aşa cum am solicitat, pentru a ajunge la un deficit de balanţă comercială zero pe produse alimentare", a afirmat premierul Nicolae Ciucă.



La rândul său, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a menţionat că actul normativ care va fi discutat în şedinţa Guvernului vizează 40.000 de fermieri, crescătorii de vaci de lapte, iar sprijinul prin bugetul statului se ridică la 44 de milioane euro.



"Întreaga activitate de la Ministerul Agriculturii şi tot ansamblul de legi care sunt puse aici, în Parlamentul României se circumscriu în zona aceasta de interes statal privind cele trei obiective pe care dumneavoastră le-aţi spus. În primul rând, să ajungem în doi ani de zile să nivelăm aceste diferenţe între importuri şi exporturi, în aşa fel încât balanţa comercială să aibă echilibrul cuvenit, dat fiind faptul că există resurse în acest sens şi există şi o politică susţinută din banii europeni şi din banii bugetari în această direcţie. În al doilea rând, să fim alături tot timpul de fermieri. Lucrul acesta l-am făcut şi eu vă mulţumesc în numele fermierilor, pentru că aţi dat de fiecare dată viteză realizării actelor normative, în aşa fel încât să nu pierdem timpul şi iată că, astăzi, alături de actul normativ pe care l-aţi aprobat săptămâna trecută, avem un act normativ extrem de important, care vizează 40.000 de fermieri, cei care sunt crescătorii de vaci de lapte, al căror sprijin prin bugetul statului se ridică la 44 de milioane euro", a explicat Daea.



El a adăugat că are în vedere şi găsirea la Comisia Europeană şi în cadrul Consiliului de miniştri şi a altor soluţii de sprijin pentru situaţia pe care România o are pe piaţă din cauza conflictului din Ucraina.