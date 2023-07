Cosmin Ionuț Păpuc, fondatorul asociației Re-Min, care operează Căsuța Lu’ Min din Mureș, a dat primele declarații după ce anchetatorii au găsit bolnavi cu dizabilități grave ținuți ascunși în subsol, în mizerie.

El a susținut că venea la centru de cel puțin 2-3 ori pe săptămână, însă nu știa că acele persoane erau cazate la subsol.

„Domnii care sunt ținuți au fost găsiți în subsol, este o diferență. Erau și pe terasă, deci fiecare umblă peste tot, da? Jos este spălătorie. Nu au fost cazați peste noapte. O să rămână la aprecierea Poliției, este o anchetă în desfășurare. Nu pot dezminți toate zvonurile, dar nimeni nu își bate joc de nimeni…Au verificat peste tot și nici nu au auzit zgomote sau ce se mai preconizează”, a spus el.

Păpuc a recunoscut că ar fi fost patru persoane în grad de handicap sever aduse de la București, găsite de autorități într-o stare avansată de degradare.

”În jurul orei 13 am ajuns aici, poarta era închisă cu un lanț gros și un lacăt. În interior am solicitat să vedem fiecare încăpere în parte. Undeva, în partea stângă, erau scări. Am întrebat ce este acolo, ne-au spus că este spălătoria. Am coborât la subsol, într-adevăr era o spălătorie și niște perdele. În spatele perdelelor erau ascunse mai multe persoane cu dizabilități într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcții, fără ferestre, ferestrele erau acoperite cu saci de plastic. Persoanele acestea zăceau pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla într-o stare gravă de malnutriție. Era piele și os, era acoperită de muște”, a povestit Georgiana Pascu, manager de program în cadrul Centrului de Resurse Juridice, potrivit unui post TV.

Detalii șocante despre azilul groazei descoperit în Mureș

5 dintre victimele caminului erau trimise acolo de cei de la Directia de Asistenta Sociala a sectorului 6 din Capitală, care spun că erau "bine îngrijiți". Informații apar și despre patronii azilului. Mai mulți dintre ei sunt angajați ai Penitenciarului Târgu Mureș.

De partea cealaltă, un fost beneficiar al centrului a mărturisit că bătrânii și copii, majoritatea cu dizabilități, erau ascunși în beci în timpul controalelor și bătuți fără motiv. 11 persoane salvate din azil au fost transferate la psihiatrie. Alte două au rămas la UPU SMURD. Ororile au fost scoase la iveală de Centrul de resurse Juridice în urma unui apel primit. Deși instituțiile statului au făcut trei controale luna aceasta, nu au fost găsite nereguli.

Conducerea Prefecturii Mureș a fost DEMISĂ!

Cad primele capete după ororile găsite în căminul groazei din Mureș, acolo unde copii, dar și adulți erau ținuți în beci și sedați. Premierul anunță că șeful Agenției de Inspecție Socială a fost demis, alături de prefect și subprefect. Și asta în contextul în care inspectorii au verificat căminul cu o zi înainte să apară imaginile în presă. Noua lege de funcționare a căminelor va fi gata până la finalul lunii august, iar Marcel Ciolacu anunță inclusiv majorarea pedepselor pentru cei care încalcă legea.

„S-au făcut controlale timp de o lună de zile. Am avut o discuție cu ministrul Cătălin Predoiu și am decis eliberarea din funcție a prefectului și subprefectului. S-a dispus un control, unul totuși anunțat. Trebuie să înțelgem că trebuie să le urmărim. Voi avea o întâlnire la guvern, cu toți reprezentanții ONG-urilor pentru a găsi modificări legislative pe care să facem până pe 31 august. Trebuie să privim lucrurile ca reacție a guvernului.

Am dat spre analiză pedepsele pentru astfel de fapte. Trebuie să facem o analiză să vedem dacă trebuie să modificăm codul penal, să venim cu această modificare. Am convenit decizia de demitere a prefectului și subprefectului de Mureș. Prefecții trebuie să se asigure în continuare că aceste lucruri nu mai există. Anumite instituții care nu funcționează trebuie desființate, cred asta în continuare”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Toți trebuie să plătească”

„La Mureș, ieri, au fost și procurorii. Facem o analiză clară și în privința sancțiunilor penale. Toți vor plăti, atât penal, cât și administrativ sau politic, dacă sunt implicați în ce înseamnă aceste centre”, a spus Marcel Ciolacu.

Potrivit reprezentanților unității medicale mureșene, la Serviciul UPU SMURD din cadrul spitalului au ajuns, joi seara, 13 persoane majore provenind din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

„Toate persoanele au beneficiat de evaluare medicală, majoritatea prezentând afecţiuni neuropsihiatrice. În urma evaluării, la 11 persoane nu s-au constatat probleme de natură medicală care să necesite intervenţie de urgenţă, acestea fiind transferate la Secţia Clinică Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş”, a arătat sursa citată.

DNA a deschis dosar penal in rem în cazul azilului groazei din Mureş

Val de măsuri după scandalul neregulilor descoperire joi în centrul pentru bătrâni din Mureș. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a deschis o anchetă privind săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu în legătură cu licenţierea/supravegherea activităţii centrului de la Bărdeşti, judeţul Mureş. Dosarul este deschis in rem, respectiv cu privire la faptă și nu la persoane.

”Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licenţierea/supravegherea activităţii unui centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi din judeţul Mureş. Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă («in rem»), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, a transmis, vineri, DNA.