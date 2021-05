Avocata a mai afirmat că înainte ca documentul să fie prezentat la Realitatea Plus nici ea, nici clientul ei n-ar fi știut de existența lui.

"Mi se pare o bătaie de joc. În primul rând mi se pare o bătaie de joc pentru că presa are acest rechizitoiu, noi nu. Nici dl. Dragnea, nici avocații, nimeni. În al doilea, rând, această scrisoare nu ne-a fost pusă la dispoziție de către Parchet, ceea ce este un lucru extrem de grav. În al treilea rând, nu este normal să se distrugă reputația unui om într-un asemena mod. Această scrisoare NU EXISTĂ, Liviu Dragnea, NU A SCRIS-O, iar dacă dna. Ionela Arcanu are un fals, va suporta rigorile legii. (...)Faceți verificările surselor nu mai dați așa, oricum. Vă rog frumos să-mi puneti la dispoziție acest document, clar?! În numele si pentru Liviu Dragnea vă rog frumos, într un interval de o oră să-mi puneți la dispoziție acest document, altfel vă dau în judecată", a afirmat Flavia Teodosiu, în direct la Realitatea Plus.