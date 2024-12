Avocata lui Căin Georgescu a explicat că instanța a rămas în pronunțare cu privire la fondul cauzei și că urmează să se decidă asupra cererilor de recuzare. În plus, Marina Alexandru a mulțumit colegilor din cadrul Coaliției pentru Apărarea Statului de Drept, subliniind că nu se va opri aici, ci va continua să acționeze cu ajutorul avocaților din întreaga țară.

„Au fost mai multe cereri de recuzare, a fost o sedinta grea, o sedinta lunga, toate acestea s-au datorat faptului ca in mod inexplicabil a fost o ingerinta din partea altui judecator, respectiv a presedintelui sectiei a noua. Nu am regasit la dosarul cauzei, niciunul dintre noi, motivele pentru care s-a facut aceasta preschimbare de termen.

Sigur ca putem sa consideram in aparenta ca ne-ar fi avantajat, insa procedural era caz de nulitate. Si atunci a trebuit sa lamurim in primul rand situatia procedurala, ca sa fie legal corecta si constitutionala astfel incat sa putem sa avem o judecata dreapta, etica si morala, conform dreptului si a Constitutiei Romaniei.

De aici s-au facut cateva cereri de recuzare, dupa care, bineinteles, a trebuit sa discutam pe cereri de interventie, pe probatoriu, pe exceptii, am iesit intr-un final si pe fondul cauzei.

Instanta la acest moment a ramas in pronuntare cu privire la fondul cauzei si la intreaga situatie juridica existenta in dosar, urmeaza sa vedem daca cererile de recuzare vor fi admise sau vor fi respinse si ramane acelasi complet de judecata. De aceea urmeaza sa asteptam pronuntarea.

Doresc sa multumesc in momentul acesta si colegilor, avocatii si reprezentantii legali ai Coalitiei pentru Apararea Statului de Drept, rcontestatori in aceasta cauza si colegei Ingrid Mocanu care, impreuna cu mine, l-am reprezentat pe domnul Calin Georgescu.

Noi nu ne oprim aici, este necesar sa stiti ca la nivel national foarte multi avocati s-au activat, s-a dat deja drumul si sunt in proecdura de desfasurare plangeri penale, sesizari la Curtea Constitutionala si la toate autoritatile si institutiile statului de drept, pentru ca este necesar sa facem o distinctie clara intre institutiile statului de drept si cei care vremelnic ocupa cu nedemnitate la acest moment functii de inalta demnitate in statul roman si au luat decizii ilegale.

Va multumesc tuturor, si mai este un lucru: Vreau sa va spun ca in fata instantei de judecata am spus ca, si asta sa stie toti romaniii nostri de aici si de pretutindeni ca sunt parte din acest proces impreuna cu reclamantii si cu domnul Calin Georgescu.

Actele cu privire la judecatoarea de la BEC sunt la dosar, le-am depus, au fost depuse inca din data de 23, aseara le-am redepus inca o data si am facut trimitere expresa la ele, pentru ca daca doamna judecator Ioana Bogdan, care a fost desemnata presedinta Biroului Electoral Central nu are calitatea legala de judecator, cum cere legea, este caz de nulitate absoluta fara nicio alta procedura si punct. Bineinteles, si celelelate elemente, faptul ca a doua hotarare a Curtii Constitutionale este nula de drept prin ea insasi si inaplicabila. Am depus concluzii, totul este scris la dosarul cauzei”, a spus avocatat lui Călin Georgescu la ieșirea din clădirea Curții de Apel.

Verdictul AMÂNAT în procesul lui Călin Georgescu: "Nu au NICIO DOVADĂ! Zero, nimic!". Sute de oameni strigă "Georgescu, președinte!" - LIVE TEXT/VIDEO