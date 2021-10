USR respinge ideea unui armistițiu, așa cum a propus Nicolae Ciucă și se oferă să revină la guvernare. " Din punct de vedere al USR, România are nevoie de o majoritate, nu de un armistițiu, iar această majoritate are șanse acum. Pentru noi, PNL și USR nu sunt adversari și am propus premierului desemnat soluții să reclădim majoritatea", a declarat marți seară liderul formațiunii, Dacian Cioloș.Putem face parte dintr-un guvern condus de generalul CiucăClaudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Cabinetul Cîțu, a anunțat că USR dorește refacerea coaliției și este dispusă la negocieri, dar refuză categoric un armistițiu cu PNL. În scurt timp, liderii USR vor avea o sedință în cadrul căreia vor adopta o poziție oficială, ce va fi transmisă de Dacian Cioloș.