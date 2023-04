Pasagerii unui zbor al companiei American Airlines au trecut prin momente de groază, după ce motorul a luat foc inainte de decolare, doar cu citeva minute.

Aeronava se pregătea să plece de pe aeroportul din Carolina de Sud. Pasagerii au observat, însă, că unul dintre motoarele avionului a luat foc și au alertat imediat personalul. Comandantul zborului, care a aflat de la pasageri ce s-a întâmplat, a decis să oprească imediat aeronava. Echipajul a reușit să stingă incendiul, iar toti pasagerii au fost debarcati în siguranță.

American Airlines A321 experiences an engine fire moments before takeoff from Charlotte Douglas Airport. The crew successfully extinguished the fire and all passengers disembarked safely.



📹 cuhhlayre pic.twitter.com/YIjCWU9JZM