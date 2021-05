Raed Arafat avertizează că nu trebuie să tragem prea devreme concluzia că „gata, am scăpat” și atunci să se renunțe și la vaccinare. Șeful DSU spune că este greșit, și că în acest fel, dublat și de nerespectarea măsurilor de protecție, trendul poate să se inverseze oricând.

„Riscul cel mai important (...) e ca unii să spună: gata, am scăpat, de ce să mă vaccinez? Și acesta ar putea să fie, de fapt, motivul pentru care să ne întoarcem, să crească și efectul pe care l-am obținut în acest moment să-l pierdem”, a explicat Arafat, marți seară, la un post TV.

„Mesajul nu trebuie interpretat greșit, că am scăpat, totul e bine. Acum vedem că toată lumea sună: dar relaxați asta, relaxați asta, gata ne întoarcem la normalitate. Riscul major este ca unii să interpreteze că am scăpat, de ce să ne mai vaccinăm, înseamnă că nu mai trebuie să ne vaccinăm. Și aici va fi greșeala”, a avertizat șeful DSU, adăugând că „această concluzie, că am scăpat, nu trebuie trasă prea devreme. Da, suntem într-o situație bună, trebuie să o păstrăm, o păstrăm bineînțeles respectând regulile care sunt, rămânem cu masca...”.

Raed Arafat cere multă prudență în continuare, cu respectarea regullilor de protecție, pentru a menține trendul descendent înregistrat în ultimele zile.

„Să fim conștienți că situația poate să se inverseze până nu ajungem să avem un număr suficient de vaccinuri. La acest moment, numărul din populație, procentul, nu este încă suficient ca să spunem că într-adevăr am învins”, a atras din nou atenția Raed Arafat.

„Să vedem evoluția săptămâna asta, pentru că au început școlile, oamenii s-au întors la lucru, cei care au fost în vacanță s-au întors în țară, deci normal că mișcarea e mai mare, vremea e frumoasă, lumea iese, deci o să vedem cum evoluează, noi sperăm să ținem controlul, dacă vor fi anumite creșteri”, a mai spus secretarul de stat.

„Cel mai important lucru care trebuie transmis este: 1. efortul comun ne face să ținem această situație și să ne bucurăm de ea în final și 2. vaccinarea este cel mai important act pentru a menține această situație și să ajungem la și mai bine”, a subliniat Raed Arafat. „Dacă vom continua așa cu vaccinare, cu siguranță în 2-3 luni o să ajungem la un nivel și mai bun”, a adăugat șeful DSU.