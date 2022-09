Răzvan Nicolescu susține că măsurile luate joi de Guvern „fac rău sectorului energetic și încalcă și legislația europeană”. În plus, specialistul în Energie atrage atenția că România s-a grăbit și că trebuia să aștepte propunerile Comisiei Europene de reformare a pieței energetice.

„Ca și analist care a văzut în presă măsurile adoptate astăzi pe energie, consider că România nu ar fi trebuit să ia nicio decizie înainte de a vedea propunerile Comisiei Europene de reformare a pieței, măsuri ce urmează să fie publicate săptămâna viitoare.

Cred că ne-am grăbit și am greșit din nou.

Sub rezerva că nu am văzut textul publicat al deciziilor de astăzi în Monitorul Oficial, consider, ca o prima reacție, că măsurile adoptate fac rău sectorului și nu bine.

Orice idee de piață și de apartenență la Uniunea Energetică Europeană par suprimate sau suspendate.

Multă legislație europeană este încălcată.

Deși era un moment greu în care ar fi trebuit să fim uniți, solidari, europeni și pragmatici, anticipez că avocații de litigii vor avea, din păcate, mult de lucru în următoarele luni.

Precizez că nu am avut nicio implicare în grupurile de lucru/formatele de consultare pe subiectul acestor măsuri”, a transmis fostul ministru al Energiei - Răzvan Nicolescu, în mesajul postat pe Facebook.

Guvernul a adoptat chiar joi în ședință OUG, proiectul fiind publicat cu puțin înainte de ședința Executivului. S-a anunțat că OUG pentru plafonare și compensarea facturilor, cu măsurile aferente, va fi publicată joi în Monitorul Oficial.

Impactul bugetar total al plafonărilor și compensărilor facturilor românilor este de un miliard de lei pe lună, a anunțat ministrul de Finanțe. Adrian Câciu a explicat și ce măsuri s-au luat pentur producătorii care au produs creșterea prețurilor „în cascadă”.

Principalele prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 - 100 KWh inclusiv;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 - 300 kWh, pentru un consum lunar de maximum 255 kWh.

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMMuri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal.

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d).

f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar.

Preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienții casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat. Preţul final facturat prevăzut se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

VEZI DOCUMENT - AICI