Avertisment OMS: Noul coronavirus este de 10 ori mai mortal decât virusul gripei porcine

"Datele colectate in mai multe tari ne ofera o imagine mai clara a acestui virus, a comportamentului sau, a modului de a-l opri", a declarat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei conferinte de presa virtuale de la Geneva.

"Stim ca COVID-19 se raspandeste rapid si stim ca este mortal: de 10 ori mai mult decat virusul responsabil de pandemia de gripa din 2009", a adaugat el.

Daca pandemia declansata de noul coronavirus a facut aproape 115.000 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza unor surse oficiale, gripa A (H1N1) (porcina - n.red.) ucisese 18.500 de persoane, conform OMS, dar revista medicala The Lancet a estimat numarul mortilor intre 151.700 si 575.400.