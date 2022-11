Avertisment grav venit de la experți: dacă nu economisim energie, vom ajunge în beznă. Țara noastră a ajuns să cumpere masiv electricitate din Bulgaria și din Serbia.

„E timpul să lăsam populismele și oportunismele si sa spunem poporului pe-aia dreapta: daca nu economisim brutal energie, rămânem in bezna. Suntem interconectați cu Moldova si Ucraina. Sunt momente in care fluxurile spre Moldova si Ucraina sunt mari si importam masiv din Bulgaria si chiar Serbia. Toată aceasta ficțiune ca noi avem curentul nostru si trăim cumva izolați de ce se întâmpla in jur trebuie să se încheie aici. Nu ne permitem curent ieftin.

Prețul trebuie sa fie cel la care ori ne reducem consumul, ori poate creste producția, altminteri rămânem în beznă.

Trebuie sa ajutam Moldova ca avem acolo un milion de cetățeni români si nu vrem nici instabilitate politica instrumentata de ruși în altă țară vecină. Trebuie să ajutam Ucraina ca ei se lupta cu rușii pentru noi toti si nu putem sta cu mâinile în sân când rușii vor sa-i lase în beznă și frig. Dacă nu-i ajutam în Ucraina, o sa-i ajutam la noi acasă într-o criza umanitară de proporții.

În altă ordine de idei:

– populismele PSD pe energie sunt consecvente cu parteneriatul cu Ceban si se cheamă a face jocul rușilor, e irelevant daca din prostie sau interes. Sunt realmente îngrijorata de ce jocuri va face PSD cu energia în Moldova la anul, odată cu „rotativa”, când va controla probabil si ANRE, si Ministerul Energiei, si premierul.

– în Moldova, orice partid realmente proeuropean ar face bine să arate intern și în afara țării solidaritate cu guvernul pe tema energiei. Chiar nu e momentul de exploatat electoral oportunist frustrările publicului privind energia, mai ales că guvernul de la Chișinău chiar a făcut, în linii mari, ce trebuia în ultimul an și jumătate și multe critici sunt total pe lângă. De luat aminte la ucraineni, unde politicienii din diversele partide au lăsat deoparte in fata partenerilor străini lupta politica pe mize interne mărunte când vine vorba de chestiunile majore de supraviețuire ca țară, a scris într-o postare pe Facebook, Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură.