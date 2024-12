George Simion împreună cu avocata Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, şi cu senatorul Mircia Chelaru au dat declaraţii în faţa Palatului Cotroceni.



"Nu intrăm în interiorul Palatului, în clădirea propriu-zisă, dacă acolo e Klaus Iohannis, nu avem ce discuta cu un preşedinte ilegitim. Noi suntem singurii care respectă Constituţia şi singurii care nu îşi bat joc de poporul român", a declarat George Simion.



El a spus că AUR are o propunere de premier, anume Petrişor Peiu, dar nu are în faţa cui o prezenta.



"Suntem aici. Avem o propunere de premier, domnul Petrişor Peiu, dar nu avem în faţa cui să exprimăm această poziţie. O exprimăm prin intermediul dumneavoastră (a jurnaliştilor - n.r.). Propunerea noastră e Petrişor Peiu, mult mai bun decât răzgândacul Marcel Ciolacu", a precizat Simion.



Acesta a afirmat că AUR va face în Parlament "toate procedurile necesare" ca preşedintele Klaus Iohannis să plece de la Cotroceni.



"Sperăm din suflet ca fostul locatar de la Palatul Cotroceni să plece. Am adus o dubă în acest sens, o puteţi vedea - mutări, relocări, debarasări. Noi nu recunoaştem legitimitatea lui Klaus Iohannis. Începând de azi este un preşedinte ilegitim. Împreună cu colegii mei vrem să anunţăm Administraţia Prezidenţială de iniţiativa de vacantare a postului de la Palatul Cotroceni. Nu vom legitima prin prezenţa noastră un preşedinte ilegitim. (...) Suntem în faţa Palatului Cotroceni pentru a transmite un mesaj clar: Iohannis, pleacă! Nu adânci această criză constituţională şi mai mult, nu îţi bate joc de poporul român, de voinţa poporului român manifestată democratic prin vot. (...) E timpul ca noi, românii, să avem, în sfârşit, parte de alegeri libere. (...) Klaus Iohannis trebuie să plece la Cotroceni azi, iar noi vom face în Parlament, în cele două camere, toate procedurile necesare", a mai spus George Simion.